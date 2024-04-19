الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال.. إجازات رسمية اقترب موعدها

مواعيد الاجازت الرسمية
مواعيد الاجازت الرسمية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن عدد من الإجازات الرسمية 2024 مدفوعة الأجر، وهي: إجازة عيد تحرير سيناء، إجازة عيد العمال 2024، وإجازة شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء 2024

يُعدّ عيد تحرير سيناء مناسبة وطنية هامة في مصر، يوافق عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل من كل عام، وقد تم إعلان هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء مصر من كل عام.

يوافق عيد تحرير سيناء 2024 يوم 25 أبريل، ومن المقرر أن قرارًا يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة عيد العمال 2024

يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال 2024 إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

إجازة شم النسيم 2024 

يرتبط عيد شم النسيم 2024 بقدوم فصل الربيع، ويزخر بالعديد من العادات والتقاليد المصرية، مثل تبادل الهدايا، وتناول الأسماك المالحة، وقضاء وقت ممتع في الحدائق العامة.

ويوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

جدول إجازات شهر أبريل 2024 للموظفين فى الدولة

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الإجازات الرسمية 2024 في مصر

حسب إعلان رئاسة الجمهورية المصرية، فإنّ الاجازات الرسمية لعام 2024 في مصر هي كالتالي:

شهر يناير:

  • الأحد 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
  • الخميس 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

شهر أبريل:

  • الثلاثاء 9 أبريل- الأحد 14 أبريل: عيد الفطر المبارك.
  • الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء "25 أبريل 1982".

شهر مايو:

  • الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.
  • الإثنين 6 مايو: شم النسيم.

تاريخ عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة

موعد عيد الأضحى 2024 وبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

شهر يونيو:

  • الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.
  • الإثنين 17 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

شهر يوليو:

  • الأحد 7 يوليو: رأس السنة الهجرية.

شهر سبتمبر

  • الإثنين 16 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.

شهر أكتوبر:

  • الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر 1973".
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