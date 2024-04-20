السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 165 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع الغربية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 165 مخالفة مرورية، شملت انتظارًا خاطئًا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، ومخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، وآخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية دون رخص قيادة، وأخرى بدون ترخيص، كما تمت مصادرة عدد من مركبات التوك توك غير المرخصة، وتحرير مخالفات ملصقات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، برصد 165 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 37 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة، وتم التحفظ عليها.

كما تضمنت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وشدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور علي الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

ومن جهته، تابع نائب محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بشوارع قرى ومدن المحافظة.

ووجَّه نائب المحافظ، بشن حملات مكثفة، بالتعاون بين المدن والأحياء وشرطة المرافق وشرطة المرور، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وفرض نظام مروري صارم وتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد "عطا" خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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