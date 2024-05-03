الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

22.3 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لـ3 شركات صرافة حكومية (خاص)

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

جمعت ثلاث شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 22.302 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

وشهدت فروع شركات الصرافة إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق من المصريين، للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية.

قيمة المتحصلات

كشف عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الاهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية منذ 6 مارس حتى نهاية تعاملات أمس الخميس 2 مايو بلغت  12.386 مليار جنيه، بعد أعلى حصيلة يومية بلغت 407 ملايين جنيه.

وأكد محي الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عملية التنازلات شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن حصيلة التنازلات الأسبوعية المنتهية أمس الخميس، بلغت 2.183 مليار جنيه، موضحا أن شركات الصرافة تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء، والجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 9.30 مساء؛ بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية

في ذات السياق، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الخميس 2 مايو، بلغت 250 مليون جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس حتى أمس بلغت 8.725 مليار جنيه.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع.

ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 13.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.

وكشف محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 1.191 مليار جنيه منذ 6 مارس حتى أمس الخميس، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

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