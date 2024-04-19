الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة والمجاري المائية بالغربية

إزالات
إزالات

أزالت الوحدات المحلية في محافظة الغربية، 15 تعديًا على أملاك الدولة والمجاري المائية، والأراضي الزراعية وبناء دون ترخيص، في حملة ضمت مراكز زفتى وكفرالزيات والسنطة.

 تفاصيل ونتائج الحملة

 جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، شملت حالات الإزالة مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركزين، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن الحملة التى شاركت فيها الوحدات المحلية، استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرم الترع والمصارف، والأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 15 من التعديات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

وشدّد نائب المحافظ على استمرار الحملات لإزالة التعديات، مشيرًا إلى حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وجارٍ التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات. 

فيما استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها. 

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي المتغيرات المكانية وكل الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية بكل مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلًا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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