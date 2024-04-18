تحرير 14 محضرًا بمخالفات لأصحاب مخابز في كفر الزيات بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية، عن تمكن حملة تموينية من تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفر الزيات، وحررت 14 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.