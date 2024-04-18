الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 14 محضرًا بمخالفات لأصحاب مخابز في كفر الزيات بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية، عن تمكن حملة تموينية من تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفر الزيات، وحررت 14 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

كفر الزيات مخابز بلدية وسياحية مواصفات الخبز المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية استمرار الحملات التموينية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الغربية يتابع توسعة طريق مدخل "دفرة" وتطوير مصنع تدوير المخلفات

مذبحة أسرية.. أخ يقتل شقيقه وابنه بطريقة بشعة فى الغربية

تحرير 250 محضرًا تموينيًا متنوعًا فى حملة مُكبرة بالغربية

19 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى فى الغربية

رفع 375 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع المحلة بالغربية

رصد وضبط 255 مخالفة مرورية بشوارع وطرق الغربية

إزالة 12 مخالفة بناء دون ترخيص فى طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

إيران تكشف عن "شرطها" لعدم استهداف مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج مواطنى "سيدى شبيب" فى مطروح السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين