الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش إجراءات التصدي لمحاولات التعدى على الأراضي الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة الإجراءات المتخذة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء  والتعامل الفوري معها في المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

وعلي صعيد آخر، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مساء اليوم بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، مدير إدارة المخلفات الصلبة، مدير إدارة البيئة بالديوان العام وذلك لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.
ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.

محافظ الغربية لمناقشة الإجراءات المتخذة التعدي على الأراضي الزراعية الإدارة الهندسية التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات تنفيذ خطة الدولة

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