رفع 101 حالة إشغال متنوعة من شوارع حي أول طنطا بالغربية

نفذ حي أول طنطا، بقيادة المحاسب ممدوح النحار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي والكافيهات وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

استهدفت الحملات شارع المحطة، وشارع المديرية، وذلك بالإشتراك مع شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، وبإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، وتم رفع 101 حالة إشغال متنوعة من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى أنه تم شن حملة لرفع المخلفات والقمامة من شوارع البورصة وأحمد ماهر والبحر، بمشاركة قسم المرافق بحي أول طنطا، وقسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 101 حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية والكاوتش، وجرى خلال لحملة إزالة الفروشات والباعة التي تعوق حركة المارة والسيارات.

من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.