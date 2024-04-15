ضبط 99 مخالفة تموينية في الغربية

ضبطت حملات من مباحث التموين في محافظة الغربية، 99 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والمحلات التجارية والأسواق، بمراكز ومدن المحافظة، في إطار إحكامالرقابة على الأسواق، ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، حسب تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية.

تلقى العقيد عمرو الطوخى، رئيس مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة، بتحرير 99 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وبدون مستندات ولا فواتير، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

كما تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط 200 كيلو فسيخ فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط صاحب المحل، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة، التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كل البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجارى والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

ووجّه "رحمي" بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كل التعديات من الطريق العام، خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والمحلات التجارية، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وأكد أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق والتموين لتحقيق الانضباط.

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