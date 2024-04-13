السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خطوة مهمة لتنظيم قطاع النقل بالغربية.. ترقيم مركبات التوك توك بالتعاون مع إدارة المرور

التوك توك
التوك توك

تسعى محافظة الغربية جاهدة لتعزيز السلامة والحد من الازدحام المروري من خلال خطوة مهمة لتنظيم قطاع النقل، حيث أعلن نائب المحافظ عن عزم المجلس المحلي على إصدار قرار بترقيم جميع مركبات التوك توك بالتعاون مع إدارة المرور.

ويُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية لضبط ورقمنة هذه المركبات، بهدف زيادة الرقابة عليها وتحقيق تنظيم أفضل لحركة المرور، وتأتي هذه المبادرة إدراكًا لأهمية دور مركبات التوك توك في تلبية احتياجات التنقل للمواطنين في المناطق الريفية، مع ضرورة تنظيم استخدامها بشكل صارم للحد من الزحام والازدحام المروري الذي قد تسببه.

ويتطلب تحقيق النجاح في هذه المبادرة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية وإدارة المرور والمواطنين أنفسهم.

ويعتزم مجلس محافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة المرور، إصدار قرار بترقيم جميع مركبات التوك توك، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل هذه المركبات وضبطها ورقمنة بياناتها.

وتشمل أهداف القرار ما يلي:

زيادة الرقابة والسيطرة على تواجد مركبات التوك توك.

تحقيق تنظيم أفضل لحركة المرور.

تخفيف الازدحام.

من خلال ترقيم مركبات التوك توك، ستتمكن السلطات من:

تحديد هوية كل مركبة.

تعقب حركة المركبات.

فرض القانون على المخالفين.

جمع البيانات حول استخدام مركبات التوك توك.

محافظة الغربية الغربية الازدحام المروري النقل إدارة المرور المناطق الريفية

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