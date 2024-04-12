تحرير 22 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة بمحافظة الغربية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، استمرار انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة المواعيد الرسمية لعمل المخابز.

وأكد أبو هاشم، أنه تم تحرير 22 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وذلك بالاشتراك مع الإدارات التموينية بكل مركز على حدى، وجاءت هذه المخالفات بسبب التوقف عن الإنتاج ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

كما أعلنت مديرية تموين الغربية، عن استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء ومباحث التموين والجهات المختلفة المعنية والمختصة، وكذلك أعلنت المديرية، عن انتظام عمل مستودعات الدقيق المدعم وبدالين التموين ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمطاحن، في كافة أنحاء المحافظة.

وأكدت استمرار التجهيز لموسم توريد القمح موسم 2024، مع استمرارية عمل غرفة عمليات المديرية والإدارات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها فورا وذلك طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية إلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة.

كما شدد "رحمي"، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.