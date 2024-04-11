"التموين": تحرير 11 محضرا ضد المخابز المخالفة بكفر الزيات

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات ، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفر الزيات، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وحررت 11 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية الصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التى تبيع اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب فى تلك المناسبة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع، ومنع كافة صور الغش التجارى والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة.

كما شدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالاً فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.