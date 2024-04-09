الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على محلات بيع الأسماك المملحة في الغربية بمناسبة عيد الفطر

محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة

تشهد محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا على محلات بيع الأسماك المملحة، وخاصة الرنجة والفسيخ، وذلك تزامنًا مع نهاية شهر رمضان الكريم، حيث يتزايد الاهتمام بشراء هذه الأسماك المملحة بشكل ملحوظ في فترة ما بين نهاية رمضان والاحتفال بعيد الفطر، وحتى بعده خلال فترة شم النسيم.

وتعتبر الأسماك المملحة جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة المحافظة، حيث يُعتبر تناول الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والأنشوجة تقليدًا مميزًا للاحتفال بعيد الفطر.

وقد يعزى الإقبال الكبير على شراء الأسماك المملحة إلى الرغبة في استعادة الأطعمة التي تم الامتناع عنها خلال فترة الصيام في رمضان، فالأسماك المملحة تعتبر وجبة لذيذة ومغذية، وتمنح الناس فرصة للاحتفال بعيد الفطر بطعمها الخاص وتناولها مع العائلة والأصدقاء.

وتعكس حركة الإقبال الكبيرة على محلات بيع الأسماك المملحة في محافظة الغربية خلال فترة عيد الفطر المبارك رغبة الناس في الاحتفال بطعم التراث والتقاليد المحلية، فتناول الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة يضفي طابعًا خاصًا على الاحتفالات ويساهم في إحياء الروح الاجتماعية والمرح في هذه المناسبة السعيدة.

وفي تصريح لأحد تجار الأسماك بالغربية، محمد علوش، أكد أن الموسم السنوي لبيع الأسماك المملحة هذا العام يشهد إقبالًا غير عاديٍا، حيث يمكن اعتباره موسمين متتاليين نظرًا للفترة القصيرة بين نهاية شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر، ومن ثم فترة شم النسيم، وأوضح أن الإقبال على شراء الأسماك المملحة بدأ منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وفي سياق مماثل، صرح مصطفى الجنايني، أحد تجار الأسماك المملحة بالمحافظة، بأن الجميع يقبل على شراء الأسماك المملحة التي حُرموا منها خلال فترة الصيام، مشيرًا إلى أن الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة يحظون بشعبية كبيرة في السوق.

وقالت السيدة علا مبروك، إحد سيدات الغربية: "لا يمكن أن نشعر بالعيد دون أن نأكل أسماكًا مملحة، وخاصة الفسيخ".

وقالت السيدة ميرڤت حسن، إن الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والانشوجة هي علامات العيد في المحافظة، وأنه من العادات الشائعة تناولهم بعد شهر رمضان، مشيرةً إلى أن لهم طعمًا خاصًا.

وتشهد محافظة الغربية أجواء فرحة وسعادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث تزينت الشوارع والأحياء بالزينة، وشهدت تواجدًا كثيفًا للمواطنيين والزوار، تجاوب الناس مع هذه الأجواء المبهجة يتجلى في الزحام الشديد الذي يشهده الشوارع، حيث يتوجه الكثيرون إلى محلات بيع الأسماك المملحة لشراء المنتجات التي تضفي نكهة خاصة على احتفالاتهم بعيد الفطر.

 

محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة

محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
محلات الفسيخ والرنجة
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