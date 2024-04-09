ضبط  157 مخالفة مرورية ومصادرة مركبات توكتوك ودراجات نارية بالغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، تحت قيادة العميد وائل حمودة، مجموعة من المخالفات المتنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة عدد من مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 157 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 37 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة وتم التحفظ عليها.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 37 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

وفي سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، وجّه اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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