الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يسعى آلاف من المواطنين مع وجود تفاوت في أسعار السلع معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024 عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم بشكل ملحوظ داخل البنوك المصرية سواء كانت العامة أو الخاصة، وذلك عقب ارتفاعه بعدة بنوك منذ يومين بعطلة البنوك، وتكون بمناسبة إجازة عيد القيامة وشم النسيم، ليسجل أول أيام عمل في البنك المركزي المصري مبلغ 47.89 جنيه للشراء، وقيمة 48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7/5/2024

وتنشر «الدستور»، في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي نحو مبلغ 47.89 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 48.02 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر شراء الدولار في بنك البركة نحو 47.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك البركة نحو 47.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه.

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.20 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول نحو 48.00 جنيهًا.
 

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.37 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 
59.98 جنيه للشراء.
60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 
12.76 جنيه للشراء.
12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
154.96 جنيه للشراء.
156.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.05 جنيه للشراء.
13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 
12.15 جنيه للشراء.
13.16 جنيه للبيع.

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