الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور خلال التقرير التالي قائمة لاخر تحديث تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2024 تحديث لحظي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث سجل  نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.90 جنيه للشراء مقابل 48.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع خلال التعاملات المسائية .

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.90 جنيه للشراء 48.00 جنيها للبيع..

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، استقرارا خلال التعاملات المسائية واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين العملات الاجنبية

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

الأكثر قراءة

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث