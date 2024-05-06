الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الدولار
الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة مشاجرة ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء الدولار بالسوق السوداء

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