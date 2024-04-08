الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 14 تاجر سجائر جملة وقطاعي لتجاوز السعر الرسمي بالغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 14 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

 

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 14 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

 

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

 

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مديرية التموين لن تتهاون في ملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، ويتم تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد هؤلاء التجار الذين يخالفون التسعيرة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.

 

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود شاملة للحكومة المصرية في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وتعزيز نظام التموين والتجارة العادلة، ونتيجة لهذه الجهود، يتوقع أن تعمل الحملة على تحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

 

جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ويعد ضبط التجار المخالفين جزءًا من هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين.


كما تمكنت إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كمية سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير، في حملة تموينية مكبرة بالأسواق، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية.

 

وشدد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته الشروط الصحية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

مديرية التموين بمحافظة الغربية التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع زيادة فى القاروصة الواحدة محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي رصد 14 تاجر ا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة مجهولة المصدر ودون فواتير مطابقته الشروط الصحية

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