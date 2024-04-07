الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مخالفات وتحرير 18 محضرًا ضد أصحاب مخابز بكفر الزيات

مخبز
مخبز

 تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط  مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز ومدينة بكفر الزيات، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب عادل داود، رئيس مجلس كفر الزيات، التفتيش على المخابز في مركز وبندر كفر الزيات، وحررت محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات متعددة ومتنوعة.

 نتائج الحملة وأبرز المخالفات المضبوطة

وأجرت الحملة التفتيش على المخابز في مركز وبندر كفر الزيات، وحررت 18 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات أبرزها التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

في سياق آخر، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات محافظة الغربية، لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي الغربية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ الغربية التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة، تأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف.

 تنظيم معارض "أهلا بالعيد" لتوفير احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر

وكذلك تنظيم معارض "أهلا بالعيد" لتوفير احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحتوي على ملابس وأحذية ومستلزمات أقل من سعر السوق لتساعد المواطنين لشراء متطلباتهم بعيدا عن جشع التجار.
وشدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد والطرق المؤدية، تجهيز الحدائق والأماكن العامة ورفع الإشغالات وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والتأكيد على صيانة ألعاب الأطفال.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم للتأكد من صلاحية الأطعمة متابعة مصانع الحلويات ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود غش بالمنتجات أو إعادة التدوير للمنتجات منتهية الصلاحية فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والسلع البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين ومنع الإجازات للمخابز خلال فترة العيد.

مديريه التموين بالغربيه أصحاب مخابز بلدية وسياحية وكيل وزاره التموين بالغربيه رئيس مجلس كفر الزيات أهالي الغربية

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