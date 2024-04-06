إغلاق 109 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

شنَّت الجهات التنفيذية بـ محافظة الغربية، حملات متتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار الأمراض.

وأعلنت المحافظة، عن نجاح الحملات في إغلاق 109 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مُطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة، في الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 100 محل تجاري، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.