رفع 350 طن قمامة ومخلفات بحي أول طنطا بالغربية خلال 48 ساعة

نفذ حي أول طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة ممدوح النجار رئيس الحي، وبالتنسيق مع شركة النظافة والعمال والإدارات المختصة، حملات لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي استمرت على مدار يومين، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي الأقدم داخل المدينة.

رفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة خلال يومين

وانطلقت الحملات من خلال إدارة الرصد البيئي بالحي، واستهدفت رفع المخلفات والأتربة من مناطق وشوارع متفرقة بالحي، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه على مدار يومين 350 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة.

وأكد رئيس أول طنطا، استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظًا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين، مع الاستعداد التام للاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأوضح "النجار"، أن عمليات النظافة تتم بصفة مستمرة يوميا خلال الفترة الصباحية والمسائية، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان، فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

رفع 6440 طن قمامة ومخلفات وأتربة من المراكز والمدن والأحياء خلال 48 ساعة

فيما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 6440 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 48 ساعة مضت.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء، بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار الإستعداد لعيد الفطر، شدد المحافظ، على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد والطرق المؤدية، تجهيز الحدائق والأماكن العامة ورفع الإشغالات وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والتأكيد على صيانة ألعاب الأطفال.

كما شدد المحافظ، على استمرار أعمال اللجان لمتابعة الحملات الميكانيكية والإصلاح فوري للمعدات وخاصة الأعطال البسيطة والمعدات الحيوية والمهمة.