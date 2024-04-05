تشميع 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال حملات علي مراكز المحافظة، في الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ77 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ77 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء ونوابهم وتحت إشراف نائب المحافظ، الدكتور مهندس أحمد عطا.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

تكليف جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات خلال عيد الفطر المقبل

في سياق آخر، وجه محافظ الغربية، جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين خلال عيد الفطر المقبل.

وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة، تأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف، وتنظيم معارض "أهلا بالعيد" لتوفير احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك تحتوي على ملابس وأحذية ومستلزمات أقل من سعر السوق لتساعد المواطنين لشراء متطلباتهم بعيدا عن جشع التجار.

التأكيد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد

كما شدد المحافظ، على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد والطرق المؤدية، تجهيز الحدائق والأماكن العامة ورفع الإشغالات وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والتأكيد على صيانة ألعاب الأطفال.

كما وجه المحافظ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم للتأكد من صلاحية الأطعمة متابعة مصانع الحلويات ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود غش بالمنتجات أو إعادة التدوير للمنتجات منتهية الصلاحية فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والسلع البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين ومنع الإجازات للمخابز خلال فترة العيد.