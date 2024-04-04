زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة

أكدت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، استمرار الجهود متمثلة في زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي لمراكز المحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لـزراعة 100 مليون شجرة والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت رئيس مدينة السنطة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للمحيطين، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وتعد مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، فهي تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين، تعكس زراعة الـ200 شجرة في مركز ومدينة السنطة إسهامًا ملموسًا في هذه الجهود الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار الجهود في زراعة المزيد من الأشجار في المحافظة، حيث يهدف ذلك إلى خلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة وتحقيق رؤية مصر الجديدة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تعتبر إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة وستساهم في الحفاظ على البيئة لصالحهم. تعكس زراعة الأشجار في مركز ومدينة السنطة التزامًا قويًا من الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتحسين الحياة في المنطقة.

وتعد مبادرة "100 مليون شجرة" جزءًا من رؤية مصر الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التغيرات المناخية، ويتم تحقيق ذلك من خلال زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ذلك، توفر الأشجار فوائد اقتصادية متعددة، مثل توفير فرص العمل المحلية والاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتشكل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة فرصة للمجتمع المحلي للمشاركة والمساهمة في الجهود البيئية، تشعر السكان بالفخر والانتماء عند المشاركة في هذه الحملة، وتعزز الوعي البيئي والمسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة الأشجار تساهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين، حيث تقدم غطاء نباتيًا يقلل من التلوث ويوفر بيئة طبيعية مريحة للمعيشة.