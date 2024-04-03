الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاي

ختام الدورة الرمضانية
ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام الدورة الرمضانية  لحزب مستقبل وطن في كرة القدم والتي أقيمت بمركز شباب نهطاي، التي نظمها حزب مستقبل وطن بحضور النائب محمود أبو حسين، العقيد إسلام الخولي مكتب الأمن الوطني بزفتى، الحاج أمير حمدي، المحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، كوكبه من نجوم مصر القدماء كابتن عبدالستار صبري، كابتن ياسر ريان، كابتن محمد عماره، كابتن عماد النحاس، كابتن بشير التابعي، لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بزفتى.

وشاهد المحافظ والحضور المباراة النهائية بين فريق أجيال نهطاي وفريق المرحوم عبدالمنعم عامر عن قرية الدغايدة، والتي انتهت بفوز فريق الدغايدة بهدف مقابل لاشئ.


وعقب انتهاء المباراة، كرم محافظ الغربية الفريق الفائز ببطولة الدوري، حيث تم تكريم فريق الدغايدة الفائز بالمركز الأول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة، كما تم تكريم فريق نهطاي بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية.

وفي كلمته قدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا شهدنا اليوم انطلاق مرحله جديدة للجمهورية الجديدة بدأت بتأدية الرئيس اليمين الدستورية؛ معربًا عن سعادته البالغة لتواجده في قرية نهطاي القريه النموذجية التي لها مكانة خاصة في قلبه فيوجد بالقرى كافة مشروعات حياة كريمة قائلا نحن اليوم في مركز شباب جديد وعلى يميننا مدرسة جديدة وأمامنا مركز تنمية الأسرة وعلى بعد خطوات المجمع الزراعي البيطري ومركز الخدمات الحكومية، نقطة شرطة، موقف نموذجي، توسعة محطة معالجة ومحطة رفع، مركز صحي كل هذه المشروعات العملاقة لخدمة اهالي القرية، مضيفًا أنه لا بد أن نفتخر دائمًا بحصول نهطاي على شهادة ترشيد، انضمام زفتى لمدن التعلم.


وتابع: نعتز ونفتخر بمبادرة حياة كريمة التي تحدى بها الرئيس العالم اجمع لتغير وجه الريف في مصر ليعيش المواطن المصري في القرى حياة كريمة.

واختتم المحافظ الكلمة بتوجيه الشكر لكافة القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات الشعبية وأهالي مركز زفتى.

الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن اسلام الخولي مكتب الامن الوطني بزفتي نجوم مصر القدماء اجيال نهطاي قرية الدغايدة الفائز بالمركز الاول وتسليمه الميداليات الذهبية حياة كريمه

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