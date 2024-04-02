الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مخالفات في حملة تموينية بالمحلة الكبرى بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية على دائرة مدينة المحلة الكبرى، وقد تألفت الحملة من فريق من المفتشين في إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب حازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير عدة محاضر تفتيش تتضمنت المخالفات التالية:

-تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين، وهي مخالفة للقوانين الرامية إلى ضمان وصول البضائع نظيفة ولم يُصيبها أي تلوث وذلك في إطار حماية حقوق المستهلكين.

- ضبط كمية كبيرة من المكرونة غير المعلومة المصدر في أحد محلات المواد الغذائية بالمحلة الكبرى، حيث بلغت الكمية المضبوطة طنًا واحدًا من المكرونة.

-ضبط 400 علبة سجائر مستوردة ومهربة وغير معروفة المصدر، ما يشكل انتهاكًا للقوانين والتعليمات المتعلقة بالاستيراد والتجارة.

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية، وهي مخالفة للقوانين الرامية إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أنه سيتم متابعة المخالفات المكتشفة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أشارت إلى أنه سيتم تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري وجشع التجار.

وفي هذا السياق، دعا وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى ضرورة التعاون الكامل مع السلطات المحلية والجهات المعنية للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان توافر المواد الغذائية بأسعار معقولة وبجودة عالية.

والجدير بالذكر، أن الحملة التموينية في مدينة المحلة الكبرى تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المستهلكين، وتعزيز الثقة في السوق المحلي، وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على استمرار هذه الحملات وتكثيف الرقابة للحد من التجاوزات والمخالفات التموينية وضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

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تموين الغربية دائرة مدينة المحلة الكبرى المحلة الكبري مدير إدارة تموين المحلة الكبرى وكيل وزارة التموين جهود الحملة تتضمنت المخالفات التالية الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية تعزيز الثقة في السوق المحلي

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