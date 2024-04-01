الإثنين 01 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات فى طنطا (صور)

إزالة الإشغالات فى
إزالة الإشغالات فى طنطا

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع محيط السيد البدوي، شارع المديرية، شارع سعيد، كورنيش طنطا، شارع سكة المحلة، شارع الجلاء بمدينة طنطا، في حملة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وعلى صعيد منفصل، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة الفلك الخيرية لدعم أطفال متلازمة داون للعام الثاني على التوالي، وذلك برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية بالغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الإعلامي أحمد شوبير، الفنان محمد ثروت،لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من أبناء محافظة الغربية.

وفي كلمته، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: "الشكر لله عز وجل على نعمة التي لا تحصى وعلى نعمة مهارات الأطفال الذين شهدناهم اليوم والشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة الذي يهتم بكل فرد في المجتمع واهتمامه بأبطال ذوي الهمم الذي يدل على تقديرة الكامل للأبطال، كما وجه الشكر لنيابة الأنبا بولا على الدعوة الكريمة التي سعدنا بها ولتواجدنا وسط كوكبه كبيرة من القيادات العسكرية والتنفيذية والرياضية والإعلامية وأبناء الغربية الذين يرفعون اسمها في كل مكان ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب والشيوخ". 

إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
إزالة الإشغالات فى طنطا
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمدينة طنطا ضرورة المتابعة المستمرة تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات تعوق الحركة المرورية

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