ضبط 5 أصحاب مخابز استولوا على 2 طن دقيق مدعم فى الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية من إحباط مخططات خمسة أصحاب مخابز في مركز كفر الزيات؛ وجرى ضبطهم في أثناء محاولة استيلائهم على 40 جوالًا من الدقيق المدعم، بلغ وزنها 50 كيلوجرامًا للجوال الواحد، بإجمالي 2 طن من الدقيق المدعم.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن هذه الحملة الناجحة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في المدينة، وقد تم ضبط أصحاب المخابز الذين استولوا على الدقيق المدعم بصورة غير قانونية، وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادثة.

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية بهدف ردع أي مخالفات محتملة، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلاعب التجار بالأسعار، كما أكد أهمية الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بدعم منظومة الخبز، ويجب الحفاظ على هذا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لضمان حصول المواطنين على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

وأضاف أنه من المهم أن تستمر الجهود التموينية في مكافحة ظاهرة استيلاء أصحاب المخابز على المواد الغذائية المدعمة، وضمان توفرها للمواطنين بطرق قانونية وعادلة، ويجب على الجميع أن يتحملوا مسئوليتهم في الحفاظ على استقرار السوق وعدم المساس بحقوق المستهلكين والدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد الأساسية.

من جهته، وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، فى تكليفاته للجهات المعنية، بشن حملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة، لمتابعة الأسعار والتأكد من انضباطها ومراقبة جودة المنتجات، والكشف عن أى مخالفات فى طرق التخزين والصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية استمرارية هذه الحملات بصفة يومية لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من عدم التلاعب في الأسعار وجودة المعروضات، وكذا متابعة كل أماكن بيع السلع الغذائية، لتأكيد اتباع كل إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.