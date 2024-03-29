طوارئ في الغربية بسبب الطقس السيئ

شهدت محافظة الغربية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مساءًا، وتساقطت الأمطار المتوسطة على معظم الأنحاء، مما أدى إلى تغييرات جذرية في الحياة اليومية لسكان المنطقة، ففي حدث مفاجئ، تعرضت محافظة الغربية في الأيام الأخيرة لتغير جوي شامل أثر بشكل كبير على ظروف الطقس في المنطقة. وارتفعت درجات الحرارة، حتي مساء اليوم وعقب سقوط الامطار.

حيث شهدت محافظة الغربية، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة صباحًا، ووصلت إلى 35 درجة مئوية، ع، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، وتزامن ذلك مع بدء تساقط الأمطار على مدن المحافظة، وقد شملت الأمطار جميع المراكز الثمانية في المحافظة، مما أثر على الأجواء العامة والحركة المرورية.

استجابةً لهذه التغيرات المفاجئة، رفع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حالة الطوارئ في المحافظة وأعلن أيضًا عن إنشاء غرفة عمكليات رئيسية بالاضافة إلى غرف عمليات تابعة لمجلس المدن والأحياء، بهدف متابعة أي تغيرات قد تحدث وضمان سلامة وراحة سكان المحافظة.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور طارق رحمي جميع السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تلك الظروف الجوية الغير معتادة، واتباع توجيهات الجهات المعنية والأجهزة الأمنية. كما حث المواطنين على توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب المناطق المنخفضة التي قد تتسبب في تجمع المياه.

ووجهالمحافظ، إلى أن هذه التغيرات الجوية المفاجئة تعتبر تحذيرًا آخر بشأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنطقة، وأكد أهمية اتخاذ إجراءات تكيفية واحترازية للتعامل مع هذه التغيرات وتقليل تأثيرها السلبي على السكان والبنية التحتية.

وأوضح المحافظ، أن السلطات المحلية قامت باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات هذه الأحوال الجوية، حيث تم تعزيز فرق الطوارئ والدفاع المدني وتوفير المساعدة والدعم اللازم للمواطنين المتأثرين، كما تم توجيه فرق الصيانة للعمل على إصلاح أي أضرار قد تكون نتيجة للأمطار الغزيرة.

وناشدت الجهات المعنية جميع المواطنين بضرورة المساهمة في جهود التعامل مع هذه الظروف الجوية الاستثنائية، من خلال الابتعاد عن المناطق المنخفضة والتجمعات المائية، والإبلاغ عن أي حالات طوارئ أو أضرار تحدث.