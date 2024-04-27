السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|موجة حر شديدة تضرب مصر.. والحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية بالبحر الأحمر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

نقل موقع "جلوبال" عن خبراء في الأرصاد الجوية، تحذيرهم من موجة حر شديدة تضرب مصر، وفيضانات بمناطق متفرقة في العالم بينها سوريا.

وأشار الموقع إلى أن التغير المناخي ليس مجرد أخبار ننقلها ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل خطر حقيقي يتربص بالكوكب.

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عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وإسقاط مسيرة أمريكية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) السبت استهدف سفينة نفط بريطانية بعدة صواريخ وإصابتها بشكل مباشر، كما نجحت قوات الدفاع الجوي التابعة للجماعة من إسقاط مسيرة أمريكية متطورة.

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سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 27-4-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية، خاصة مع انخفاض أسعارها في الأسواق المصرية، عقب المبادرة الحكومية والتي ساهمت في خفض الأسعار بقيمة 15% في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الأعلاف الداجنة.

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حقيقة زيادة أسعار البن بارتفاعات غير مسبوقة

أوضح حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، حقيقة زيادة أسعار البن بشكل مبالغ فيه، قائلًا:" إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البن، لأن محصول البن يواجه أزمة عالمية، نتيجة ارتفاع البورصات العالمية الخاصة بالبن". 

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دينا فؤاد: مسلسل "الاختيار" الأقرب إلى قلبى.. وتكريم الرئيس السيسى "أجمل لحظات حياتى"

 

أكدت النجمة دينا فؤاد، أنها سيدة مصرية من داخلها، وترفض أي دور فني خارج عن تقاليدها وعاداتها، قائلة:"أنا ست مصرية عندي بنت، ومش تحت أمر المخرج وأرفض أي مشاهد فيها فجاجة".

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