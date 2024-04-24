كيف يؤثر فصل الصيف على نومك؟.. ونصائح للتغلب على الأرق

إذا وجدت أن أنماط نومك تختلف في فصل الصيف، فأنت لست وحدك في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن التغير في الفصول يمكن أن يؤثر على كل شيء بدءًا من حالتك المزاجية ومدة نومك وحتى تكرار اضطرابات النوم في الصيف، على وجه الخصوص، يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد، خاصة مع زيادة ساعات النهار والطقس الدافئ والمزيد من الأنشطة الاجتماعية التي يجلبها هذا الموسم.

السبب الأكثر احتمالًا وراء عدم قدرتك على النوم خلال أشهر الصيف هو التعرض الزائد لأشعة الشمس، كل هذا الضوء الإضافي يثبط إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون الذي يلعب دورًا رئيسيًا لجسمك، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

نصائح لنوم أفضل خلال فصل الصيف

يعاني ما يصل إلى 50 إلى 70 مليون شخص من مشاكل النوم التي تعيق أداءهم اليومي وتؤثر سلبًا على صحتهم وطول حياتهم في الواقع، عدم الحصول على نوم جيد يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج، وأمراض القلب، والسمنة، والسكري، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وأكثر من ذلك. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين نومك، حتى عندما يكون الجو حارًا بالخارج.

لماذا يصعب الحصول على نوم جيد في الصيف؟

ما يقرب من 1 من كل 3 أشخاص بالغين، أو حوالي 84 مليون شخص، لا يحصلون باستمرار على القدر الموصى به من النوم المتواصل الذي يحتاجونه لحماية صحتهم.

يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة في الصيف، إذا كنت تعتقد أن هذا ينطبق عليك، فإليك بعض الأسباب المدعومة علميًا التي قد تجعلك تحصل على نوم أقل خلال الأشهر الأكثر دفئًا في العام.

حافظ على برودة غرفتك

عندما تنام في بيئة باردة، ستكون أكثر قدرة على النوم والاستمرار في النوم وفي الواقع، هناك عدة طرق للبقاء باردًا في الليل، لا يمكنك فقط تجربة استخدام مكيف الهواء أو المراوح، ولكن حتى مرتبة التبريد أو غطاء المرتبة يمكن أن تساعدك على النوم بهدوء، قد ترغب أيضًا في تبديل الفراش الخاص بك بإصدار أخف واختيار ستائر معتمة لإبقاء غرفتك باردة ومظلمة حتى أن وضع ملاءاتك في الثلاجة أو وضع صينية من الثلج أمام المروحة يمكن أن يساعدك على البقاء باردًا أثناء الليل.