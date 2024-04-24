أخبار فاتتك|واشنطن تدعو بغداد لحماية قواتها.. و"المتحدة" تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين إيرانيين جديدين

دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد إحباط هجومين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ينشر موقع الدستور خلال نشرته اليومية أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن مع تداول الأخبار وبكثرة عن استمرار حدوث انخفاض في أسعار الدواجن على مدار الايام القادمة وفق تصريحات شعبة الدواجن.

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"الصحة" تكشف عن تطعيمات مهمة للحجاج قبل السفر للسعودية

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه الإرشادات للمقرر سفرهم هذا العام إلى الأراضى المقدسة لأداء شعائر الحج لعام 1445.

وناشدت الصحة، حجاج بيت الله الاستعداد لموسم الحج والتحصين من الإصابة بالأمراض، من خلال تلقي تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، كما نصحت بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري المقامة اليوم بين الفرق المختلفة، حيث تقام اليوم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي وطلائع الجيش وإنبي.

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فرصة للمواهب الفنية.. "المتحدة" تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

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