الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف عن تطعيمات مهمة للحجاج قبل السفر للسعودية

تطعيمات
تطعيمات

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه الإرشادات للمقرر سفرهم هذا العام إلى الأراضى المقدسة لأداء شعائر الحج لعام 1445. 

وناشدت الصحة، حجاج بيت الله بالاستعداد لموسم الحج ووالتحصين من الإصابة بالأمراض، من خلال تلقي تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، كما نصحت بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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خطوات جديدة لتعزيز برامج تنظيم الأسرة وتطوير مهارات التمريض

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن خطوات جديدة لتعزيز برامج تنظيم الأسرة وتطوير مهارات التمريض في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تشمل الخطوات الجديدة دخول 11 محافظة جديدة ضمن تطبيق نظام الرقمنة لبرنامج المنتفعات لتنظيم الأسرة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وتدريب أطقم التمريض على عدة برامج مختلفة، بما في ذلك برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، وتكثيف أنشطة الرائدات الريفيات لنشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية في المجتمعات المحلية، وتوحيد الرسالة السكانية للمجتمع من خلال حملات توعوية موجهة، وتفعيل دور الرائدات من خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية السكان والأهداف المحددة لها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لخطة العمل على المستوى المحلي والمركزي لضمان تنفيذها بشكل مستمر وفعال.

خدمات تنظيم الأسرة

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، كما تعمل الوزارة على تنظيم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتؤكد الوزارة على أهمية مشاركة الجميع في جهودها لتحسين صحة الأمومة والطفولة، ودعم برامج تنظيم الأسرة، وتعزيز الصحة الإنجابية للمجتمع المصري.

موسم الحج تصحينات الحجاج الالتهاب السحائي الانفلونزا الأمراض المزمنة وزارة الصحة

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