الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مؤسسة ابن العربى للبحوث: تغيير موعد الاحتفال بمولد الشاذلى صائب ويدفع الشبهات

د. أيمن حمدى الأكبرى....رئيس
د. أيمن حمدى الأكبرى....رئيس مؤسسة بن العربى للبحوث

أصدرت مؤسسة ابن العربى للبحوث، بيانا لها اليوم، بالتزامن مع احتفالات الطرق الصوفية بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى هذه الأيام، حيث قالت: إن القطب الصوفى الإمام أبو الحسن الشاذلي، يعد أحد أكابر أقطاب التصوف، وطريقته من أوسع الطرق انتشارًا في مصر والعالم، وتحتفل الأمة الإسلامية هذه الأيام من شهر شوال بذكرى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن المشهور من الأقوال أنه سأل الله تعالى أن يُدفن في مصر، فجاءه الإلهام الإلهي بأنه يُدفن في موضع لم يُعص الله فيه قط، وقد رحل عن الدنيا في موضع يسمى حميثرة بصحراء عيذاب في الجنوب الشرقي من مصر، على طريق الحج القديم.

مؤسسة ابن العربي: قبر الشاذلي تم اكتشافه بالصدفة البحتة 

وتابعت المؤسسة على لسان الدكتور أيمن حمدى الأكبرى، رئيس مؤسسة ابن العربى وشيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية، أنه مع مرور الأيام والسنون تغير طريق الحج، حتى صار موضع قبره الشريف مهجورًا، لا يستطيع أي أحد الوصول إليه، ولم يحتفل به الصوفية ولا زاروا ذلك الموضع لمدة زادت عن ربعمائة عام، حتى تم اكتشافه بطريق الصدفة من قِبَلِ بعض أعضاء بعثة علمية كانت تنقب عن المعادن في صحراء عيذاب، وظل هذا الأمر لا يعرفه إلا بعض المغامرين.

الوزير حسن عباس يخوض مغامرة للكشف عن مكان القطب الشاذلي 

وأوضحت " المؤسسة": أنه في عام ١٩٦٠ م، قرر الوزير الصوفي حسن عباس زكي، خوض هذه المغامرة البحثية بصحبة الشيخين، عبد الجليل قاسم، وجودة قاسم، حتى وجدوا القبر، وبدأوا في عمارته منذ ذلك التاريخ، ومع التقدم في عمارة هذا الموضع وبناء المسجد والاستراحة بدأ الصوفية في التوافد على هذا الموضع والاحتفال بأبي الحسن الشاذلي، واعتبروا ليلة الوقوف بعرفات موعدا لهذا الاحتفال الذي اشتهر بين الناس بمولد القطب الشاذلي، وذلك لِمَا ورد في بعض الحكايات الشعبية من أنه توفى ليلة الوقوف بعرفات، وهذا مما لم يثبت تاريخيا.

مؤسسة ابن العربي: مولد الشاذلي كان يتعرض لانتقادات بسبب وقفة عرفات 

وتابعت: على الرغم من اعتياد الجماعة الصوفية على الاحتفال في هذا الموعد الموافق للحج، إلا أن الاحتفال قد قوبل ببعض الانتقادات التي لم تمنع من استمراره، حيث اتهم المنكرون المحتفلين بأنهم جعلوا زيارة الصوفية واحتفالهم بسيدي أبي الحسن الشاذلي بديلا للحج، وهذا محض افتراء من المنكر.

وأشارت: إلا أن ذلك الموعد كان يمنع الكثيرين من الذهاب والاحتفال، لصعوبة تركهم لذويهم مدة عيد الأضحى المبارك، وفي عامنا هذا تم تعديل موعد الاحتفال ليكون في الأسبوع الأخير من شوال، وأصدر الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية قرارًا بالموعد الجديد للاحتفال، بعد عرضه على اللجنة العلمية للدراسة.

موسسة ابن العربي: تغيير موعد الاحتفال بمولد الشاذلي قرار موفق 

وأوضحت "مؤسسة ابن العربى للبحوث" أن قرار تغيير موعد الاحتفال بمولد القطب الشاذلى، قرارٌ موفَّقٌ يدفع الشبهات عن السادة الصوفية، ويسهم في تطوير الاحتفال، وعمارة المكان، على الرغم مما قد يلاقيه من بعض المعترضين بحكم العادة، والتي سرعان ما تتغير ويحصل الرضى العام، مع بذل بعض الجهد في تنظيم الاحتفال بصورة تتناسب مع جلال قدر سيدي أبي الحسن الشاذلي عند الصوفية.

مؤسسة بن العربى قرار تغيير موعد الأحتفال مولد القطب الشاذلى صائب

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