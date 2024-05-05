ياسين التهامى يحيى احتفالات الطرق الصوفية بمولد أبوالحسن الشاذلى بالبحر الأحمر

كشفت الطرق الصوفية، عن المشاركة فى الاحتفال بمولد القطب الصوفى الأكبر الإمام أبوالحسن الشاذلى، عن مشاركة الشيخ ياسين التهامى عميد المنشد فى إحياء فعاليات مولد القطب الصوفى، وذلك على مدار أسبوع كامل، حيث تختتم الفعاليات يوم الأربعاء المقبل بحضور عدد كبير من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامى من داخل وخارج مصر.

المولد الشاذلي

وقال الشيخ عبدالباسط هارون، مقدم الطريقة الشاذلية بصعيد مصر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مشاركة الشيخ ياسين التهامى، عميد المنشدين فى فعاليات مولد القطب الصوفى الأكبر أبوالحسن الشاذلى، تأتى فى إطار المحبة العميقة التى يكنها الشيخ التهامى لهذا القطب الصوفى الكبير، فضلًا عن أن أكبر عدد من مريدى الصوفية يتبعون منهج القطب الشاذلى وهذا الأمر يجعل من المولد حدثًا عالميًا، حيث يشارك فيه شخصيات دولية من عدة دول.

وأوضح "هارون" أن الشيخ ياسين التهامى وصل إلى حميثرة منذ 3 أيام من أجل المشاركة فى المولد الشاذلى الذى ينظم لأول مرة فى هذا التوقيت منذ أن قام المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتغيير موعد الاحتفال بالفعاليات، حيث كان ينظم من قبل فى نفس توقيت وقفة عرفات.

ومن المنتظر، أن تحتفل الطرق الصوفية فى مصر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024، بمولد القطب الصوفى الأكبر، الإمام أبوالحسن الشاذلى، حول ضريحه، بمنطقة حميثرة بالبحر الأحمر، حيث تعد هذه أول احتفالية خاصة بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى وفق التوقيت الجديد، الذى أقره المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى مصر، حيث كانت الطرق الصوفية تحتفل سابقًا بذكرى مولده يوم وقفة عرفات، الأمر الذى كان يثير حالة من الجدل فى الأوساط الدينية، لذلك تم تغيير الموعد ليصبح فى العشر أيام الأخيرة من شهر شوال كل عام.