السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

آلاف الصوفيين يحتفلون بالليلة الختامية لمولد القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى.. الأربعاء

جانب من مولد القطب
جانب من مولد القطب أبوالحسن الشاذلى

تستعد الطرق الصوفية فى مصر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024، للاحتفال بمولد القطب الصوفى الأكبر، سيدى الإمام أبوالحسن الشاذلى، حول ضريحه، بمنطقة حميثرة بالبحر الأحمر، حيث تعد هذه أول احتفالية خاصة بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى وفق التوقيت الجديد، الذى أقره المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى مصر حيث كانت الطرق الصوفية تحتفل سابقا بذكرى مولده يوم وقفة عرفات، الأمر الذى كان يثير حالة من الجدل فى الأوساط الدينية، لذلك تم تغيير الموعد ليصبح فى العشر أيام الأخيرة من شهر شوال كل عام. 

وقال الدكتور محمود أبوعلى شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، فى تصريحات له، إن ذكرى الاحتفال والاحتفاء بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى، ذكرى غالية علينا جميعا لذلك تقوم كل طريقة صوفية، بالاحتفال بمولده المبارك على طريقتها الخاصة، فهناك طرق تحيي الإحتفال بقراءة الآوراد، وهناك طرق صوفية أخرى، تحيي الاحتفال بالذكر والإنشاد، وهناك طرق آخرى تحيي الاحتفال بقراءة القرآن الكريم والأذكار المختلفة. 

فى سياق متصل، أعلنت الطريقة المحمدية الشاذلية، النفير العام فى صفوف أتباعها ومريديها، بمناسبة ذكرى الاحتفال بمولد القطب الصوفى الإمام أبو الحسن الشاذلى، حيث دعت جميع أتباعها فى مصر للاحتفال بهذه الذكرى الصوفية الغالية على جميع أبناء ومريدى الطرق فى مصر.  

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى التعريف بالقطب أبوالحسن الشاذلى، إن نسبه ينتهي إلى الإمام "الحسن بن علي " ، وقد ولد عام 593 ه بقرية ( غمارة ) المغربية القريبة من مدينة ( سبتة ) ، وتلقى علومه الإبتدائية على شيوخها، ثم تاقت نفسه وهو صبيٌّ يدرس إلى سلوك طريق القوم فاتجه إلى أبي عبد الله بن أبي الحسن بن حرازم، وتلقى منه مبادىء الطريق الصحيح بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد رحل إلى تونس ، وتلقى على شيوخها جميع العلوم الدينية ، وتفوق فيها حتى كانت له الرياسة على رجالها . . وكان الشيخ يطلب ( القطب ) بالعراق فأخبره أبو الفتح أن القطب في بلاده ؛ فرجع الشيخ إلى المغرب وبحث حتى اجتمع بالقطب سيدي الشيخ ( أبي محمد عبد السلام بن مشيش ) الشريف الحسيني بتطوان، ثم ارتحل إلى شمال إفريقية ، وسكن بها بلدًا تسمى ( شاذلة ) بتونس وإليها ينسب، ثم رحل إلى الإسكندرية وأقام بها وقد توفي الشيخ الشاذلي وهو في طريقه إلى الحجاز بصحراء ( حُمَيْثَرَة عيذاب ) بين الصعيد والقصير عام ( 656 هـ ) ومسجده وضريحه معروف يُزار من طريق قنا وأسوان رضي الله عنه .

كبار الشيوخ الاف الصوفيين الليلة مولد أبوالحسن الشاذلى الطرق الصوفية

الأكثر قراءة

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

"مستعدة تدفع كل ثرواتها والمشهد ده يتحذف".. أسرار في حياة ميار الببلاوي (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال