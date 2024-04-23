تكلفة تصل لمليار جنيه.. وزير الصحة يُطالب بتسليم أرض مستشفى أبوحماد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يُنظم إمكانية مشاركة القطاعين العام والخاص في تشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

وقال النائب ثروت سويلم، خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يُسهم في النهوض بالمنظومة الصحية ويحقق مصالح المواطن، مُشيدًا بجهود الوزارة لتطوير المنظومة.

وأكد سويلم أن اتجاه الوزارة لجذب استثمارات القطاع الخاص، مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمل أي أعباء.



ووجه النائب ثروت سويلم، الشكر لوزير الصحة علي إدراج مستشفي أبوحماد العام ضمن المشروعات الصحية.

وأكد وزير الصحة أن سبب تأخر تنفيذ مشروع مستشفي أبوحماد، يرجع إلى حرص الوزارة علي إنشاء صرح طبي مكود بمواصفات التأمين الصحي الشامل يتلاءم مع منظومة الصحة وهو ما يتطلب مساحة كبيرة لا تتناسب مع الموقع القديم، وهو ما استدعي مخاطبة وزير الزراعة ومحافظ الشرقية وتم بجهودهما مع النائبين ثروت سويلم واحمد فؤاد أباظة، في توفير 4 أفدنة لإقامة مستشفي أبوحماد العام.

وطالب وزير الصحة بسرعة تسليم الأرض للوزارة، للبدء في إجراءات إنشاء المستشفى بتكلفة تتعدي مليار جنيه.