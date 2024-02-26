الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"صحة النواب" تناقش تأخر تنفيذ مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة

النائبة إيلاريا
النائبة إيلاريا سمير حارص

ناقش اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا  سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة الذى مر علي قرار البدء فيه أكثر من 12 عام، تعاقب على انشاءها عده شركات وكذلك عدة وزراء صحة ومحافظين.


جاء ذلك بحضور  الدكتور أسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتورة مها إبراهيم  ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر

واكدت اللجنة أنه تم فسخ التعاقد مع احدي الشركات وإسناد المشروع إلى هيئه المجتمعات العمرانية، وكذلك تم اخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسيه للتأكيد على سلامة المبنى والذى أكد علي سلامته  وجارى التنفيذ منذ شهرين منصرمين  وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.

txt

مجلس النواب يوافق على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشان عدة اتفاقيات

txt

مجلس النواب يناقش تقرير منحة الاتفاق التمويلي لبرنامج الاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة أنه من المفترض استلام المشروع الانشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر 2024.

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة إيلاريا علي حرصها علي متابعه الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزى الجديدة.

لجنة الصحة مجلس النواب طلب الإحاطة النائبة إيلاريا سمير شركات المعامل

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟