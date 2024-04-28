الصفتي يعلن موعد انتهاء حملة مقاطعة الأسماك

أعلن وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، إنهاء مقاطعة الأسماك غدًا وذلك بعد انتهاء اجتماع الغرفة التجارية التي أعلنت تخفيض الأسعار بنسبة 30٪ خلال الأسبوع الجاري.

وأشار الصفتي، لـ"الدستور"، إلى أن الاجتماع كان بحضور محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، ومجلس إدارة شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، ومحمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وسماح فايد، مدير مكتب جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء شعبة الأسماك من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية وأصحاب مراكب الصيد وتجار الجملة وتجار التجزئة،وذلك للاتفاق علي قرارات تكون حاسمه وفي مصلحه المواطن وذلك بعد تضامن 14 محافظة مع المبادرة واعلانهم المقاطعه.

وكشف منسق حملة مقاطعة الأسماك عن إعلان أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، ما سينتج عنه انخفاض أسعارها، كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 - 30%.

وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.

في السياق، شدد رئيس الغرفة التجارية على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع