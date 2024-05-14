وزير الخارجية الأسبق يكشف تداعيات الحرب على السياسة الإسرائيلية والأمريكية (فيديو)

ألقى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، الضوء على الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي يقودها نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، تعكس غياب العقلانية وتسببت في تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين دون رادع.

وأشار عمرو، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، إلى أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت سقوط ما يقرب من 35 ألف شهيد، وهو عدد لم يُسجل منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تتسم بالارتباك والتعصب، مع وجود مصالح شخصية لنتنياهو تدفعه لإطالة أمد الصراع.

على الجانب الأمريكي، تطرق "عمرو" إلى الوضع الداخلي للحزب الديمقراطي الأمريكي، موضحًا أن الرئيس جو بايدن يواجه تحديات بسبب الانقسامات داخل الحزب والضغوط لاتخاذ موقف أشد ضد إسرائيل، وفي الوقت نفسه، يسعى بايدن لكسب دعم اليمين الأمريكي من خلال مواقفه المؤيدة لإسرائيل، خاصةً مع اقتراب الانتخابات.

واختتم عمرو تصريحاته بوصف الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه شخصية انتهازية ومتطرفة، تفتقر إلى المبادئ الأساسية.