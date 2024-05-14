الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم السيد يتحدث لـ"الشاهد" عن المشككين فى جدية الحرب: "لديهم كسل فكرى"

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن: "الكيان الصهيوني يعتقد دائمًا أنه يمتلك "صك آلهي" تجعله من طائفة خاصة وله الحق في النصر، ولكن على أرض الواقع من يتحكم في ذلك الأمر هي القوى العسكرية لكل دولة، مثل ما حدث في حرب 6 أكتوبر 1973، وأحداث السابع من أكتوبر الماضي أيضًا، الأمر الذي يشير إلى أنه في كافة الأحوال هناك قدرة ما على المناورة حتى إن كنت الطرف الأضعف".

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن: "أتعجب دائمًا حين أرى كتاب ومحللين سياسيين كبار يقولون إن ما يحدث في الصراع الحالي مجرد "مسرحية"، وأتمنى أن لا يتمادوا في ذلك الأمر، فالمهمة الخاصة بنا هي الاتصال وإيصال المفاهيم الواضحة لظاهرة الحرب، التي تعد غنية للغاية ورأيناها كثيرًا في الحروب السابقة عبر التاريخ".

وتابع: "يجب أن يكون دائمًا التفكير عقلانيًا، وأن نعود إلى السوابق ونتملك تصورات معينة حول أسباب ودوافع كل طرف في الحرب، حتى وإن كانت العملية معقدة، ولكن ما يحدث حاليًا هو نوع من "الكسل الفكري"، ولا يتناسب إطلاقًا مع الأمور بالغة الخطر التي تهدد المنطقة بأكملها".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز عبدالمنعم سعيد غزة قطاع غزة حرب غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل جرائم الاحتلال رفح اقتحام رفح القضية الفلسطينية القانون الدولي جريمة حرب قصف إسرائيلي فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى لمخيم النصريات وسط غزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تقصف حى الزيتون شرقى مدينة غزة (فيديو)

مستحضرات دوائية مغشوشة بـ200 مليار دولار.. "الصيادلة" تكشف التفاصيل (فيديو)

لماذا تحولت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية إلى "نكتة سياسية"؟.. عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد"

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

فريدة سيف النصر تكشف وجه الشبه بينها وبين "سترة العترة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟