الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز

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"الصفتى" يشيد بتغطية "الدستور" حملة مقاطعة الأسماك: مقاطعة البيض تبدأ غدًا

وسام الصفتي منسق
وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد

أعلن وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، عن موعد إطلاق مبادرة جديدة لمقاطعة البيض، خاصة مع استمرار التجار في رفع أسعاره.

منسق حملة مقاطعة الأسماك يشيد بتغطية "الدستور" 

وكشف "الصفتي" عن أن غدا، السبت، سيكون أول أيام إطلاق مبادرة مقاطعة البيض بعد ارتفاع سعره المبالغ فيه، والذي وصل لـ170 جنيها للطبق، مشيرا إلى أنه تواصل عدة مرات مع شعبة البيض، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلبات تخفيض الأسعار.

وأشاد "الصفتي" بتغطية جريدة "الدستور" حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، معلنًا عن موعد انتهاء الحملة فور انتهاء اجتماع الغرفة التجارية المزمع عقده يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن المبادرات مستمرة طالما هناك ارتفاع فى الأسعار وجشع من التجار غير مبرر.

 

مقاطعة بورسعيد الأسماك البيض مقاطعة الأسماك

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