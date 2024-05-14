الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"نصر مزيف".. وزير الخارجية الأسبق يحذر من تضليل نتنياهو (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أوضح وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، أن مصر تعمل جاهدة لتحقيق اتفاق يُنهي العنف في غزة ويعيد الثقة بين الأطراف المتنازعة.

وأكد عمرو، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على دور مصر الفعّال والمحوري في المنطقة كشريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأخيرة تواجه تحديات بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر والذي يضعها في موقف حرج.

وأضاف أن الأسلحة الإسرائيلية المدمرة تقابلها دفاعات شعبية عزلاء، وأن هناك دولًا تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الصراع، وفي تحليله للوضع السياسي الإسرائيلي، لفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفتقر إلى الخيارات، مما يدفعه للتصعيد الذي يعتبره السبيل الوحيد للحفاظ على موقفه، موهمًا الجمهور الإسرائيلي بنصر غير موجود.

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