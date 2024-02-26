الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يناقش تقرير منحة الاتفاق التمويلي لبرنامج الاتحاد الأوروبي

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة المحلية، الشئون الصحية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".   

 ووافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات، منها؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".    

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".

مجلس النواب لجنة الزراعة والري التضامن الاجتماعي الادارة المحلية الخطة والموازنة العلاقات الخارجية حياة كريمه مكافحة الفقر الاتحاد الأوروبي

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