الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب على عطوة

النائب علي عطوة
النائب علي عطوة

نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب علي عطوة.

وقال "عبدالرازق" في نعيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

وتقدم "عبدالرازق" بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، فكان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق محافظة جنوب سيناء النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ

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