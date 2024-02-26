رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب على عطوة

نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب علي عطوة.

وقال "عبدالرازق" في نعيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

وتقدم "عبدالرازق" بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، فكان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.