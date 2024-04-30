حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكليات المطلوبة في مسابقة معلم مساعد لعام 2024، التي تم الإعلان عنها لتوفير عدد (18886) وظيفة (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع- الخامس- السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية - الرياضيات- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الحاسب الاّلي)، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

وأوضح الجهاز أن هناك 18 كلية مطلوبة للالتحاق بهذه الوظيفة، منها 6 كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى، و12 كلية تتطلب ضرورة الحصول على دبلوم تربوى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في المسابقة خلال الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار الجهاز إلى أنه يجب أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولًا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:

- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر).

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق.

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية).

- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

ثانيًا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة:

- كلية الأداب.

- كلية دار العلوم.

- كلية الألسن.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة).

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية).

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة).

- كلية الدراسات الإنسانية.

- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية).

- كلية الهندسة تخصص حاسبات.

- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).