شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد

حدد الجهاز المركزي للإدارة موعد مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد عبر بوابة الوظائف الحكومية للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) لبعض المواد التي تعرضها الدستور في التقرير التالي بالتفصيل.

رابط مسابقة التربية والتعليم

وفرت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط مسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

ويستطيع المعلمون الراغبون في الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، على أن تبدأ مسابقة معلم المادة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

شروط مسابقة التربية والتعليم

حدد الجهاز المركزي للإدارة شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم، لقبول طلبات المعلمين المتقدمين، وهي كالتالي:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، لا يزيد سنه عن 40 عامًا في تاريخ نشرالإعلان.

محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة الشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى، اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

ويكون التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ومن أهم الشروط أن يقوم بسداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.