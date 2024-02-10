رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، لمن توفرت فيهم شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم.

وجاء عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلنت وظائف التربية والتعليم 2024 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، وتهدف إلى سد احتياجات المدارس الحكومية في جميع التخصصات في كافة محافظات الجمهورية.

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024

ومن خلال بوابة الوظائف الحكومية، يمكن التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024، وذلك من خلال هذا الرابط

وذلك وفقا لمسابقة تعيين ال 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وفقا للمبادرة الرئاسية.

وتهدف المسابقة إلى تطوير منظومة التعليم من خلال توظيف وسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية.

باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، اتاحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في يوم 18 يناير الماضي وفعلت الموقع الالكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم في محافظة إقامتهم دون إمكانية وجود فرص للنقل أو الانتداب، ومد موعد التقديم في مسابقة وظائف تعيينات التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى يوم 15 فبراير 2024.

وتقوم الدولة، بتوظيف نحو 150 ألف معلم مساعد خلال 5 سنوات و30 ألف معلم مساعد في السنة الواحدة وذلك من خريجي كليات التربية في كافة الجامعات المصرية وذلك للنهوض بالمستوى الطالب المصري التعليمي من خلال المنظومة التربوية والتعليمية السليمة والتي تعتمد على فهم الطالب وليس تلقينه

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وحددت بوابة الوظائف الحكومية، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 فيما يلي:-

تقديم الأوراق المطلوبة عبر الموقع الالكتروني بصيغة jpg، عدد صور شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم المتقدم رباعي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهل الدراسي للمتقدم، الموقف من التجنيد العسكري للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي.

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