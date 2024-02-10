السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، لمن توفرت فيهم شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم.

وجاء عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلنت وظائف التربية والتعليم 2024 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، وتهدف إلى سد احتياجات المدارس الحكومية في جميع التخصصات في كافة محافظات الجمهورية.

التعليم: عقد تدريب للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024

ومن خلال بوابة الوظائف الحكومية، يمكن التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024، وذلك من خلال هذا الرابط  

وذلك وفقا لمسابقة تعيين ال 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وفقا للمبادرة الرئاسية.

وتهدف المسابقة إلى تطوير منظومة التعليم من خلال توظيف وسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية.

باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، اتاحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في يوم 18 يناير الماضي وفعلت الموقع الالكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم في محافظة إقامتهم دون إمكانية وجود فرص للنقل أو الانتداب، ومد موعد التقديم في مسابقة وظائف تعيينات التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى يوم 15 فبراير 2024.

وتقوم الدولة، بتوظيف نحو 150 ألف معلم مساعد خلال 5 سنوات و30 ألف معلم مساعد في السنة الواحدة وذلك من خريجي كليات التربية في كافة الجامعات المصرية وذلك للنهوض بالمستوى الطالب المصري التعليمي من خلال المنظومة التربوية والتعليمية السليمة والتي تعتمد على فهم الطالب وليس تلقينه

txt

مسابقة المعلمين المرحلة الثالثة.. ماذا يجب أن تفعل عند التسجيل؟

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وحددت بوابة الوظائف الحكومية، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 فيما يلي:-

تقديم الأوراق المطلوبة عبر الموقع الالكتروني بصيغة jpg، عدد صور شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم المتقدم رباعي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهل الدراسي للمتقدم، الموقف من التجنيد العسكري للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي.

اقرأ أيضا 

أسعار الياميش في الأسواق المصرية 2024

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

محافظ الوادي الجديد: استمرار عمل منافذ البيع بالوحدات المحلية وعرض المنتجات بأسعار مخفضة

شريان الحياة الأخير.. العالم يدين خطة نتنياهو لاجتياح رفح

مسابقة التربية والتعليم 2024 التربية والتعليم 2024 شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم الموقع الإلكترونى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعيينات التربية والتعليم والتعليم الفني خريجي كليات التربية

مواد متعلقة

شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

وظائف وزارة التربية والتعليم.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. وعدد الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

رابط التقديم ترقيات المعلمين 2023.. والشروط التي يجب توافرها

الأكثر قراءة

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تقرير: نتنياهو أخبر مجلس الحرب ببدء العملية العسكرية فى رفح بداية شهر رمضان

بعد صدور حكم نهائى لصالحه.. الزمالك يتحرك لحل قضية باتشيكو وديًا

فوائد لا تعرفها عن القرفة والزنجبيل

المؤبد لعاملين قتلا شخصًا بسلاح أبيض بالطريق العام فى الإسكندرية

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح