وظائف وزارة التربية والتعليم.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

ترتفع معدلات البحث عن رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن توافر الكثير من فرص العمل في الهيئات والجهات المختلفة خاصة مسابقة وزارة التربية والتعليم والتي يبحث الكثير عنها للتقديم فيها.



من خلال التقرير التالي يمكن الوصول الى رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 كذلك معرفة الوظائف الحالية المتاحة على البوابة والشروط الخاصة بكل وظيفة وطرق التقديم.



رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024



يكون الوصول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg/

من أجل معرفة الوظائف المتاحة على البوابة يتم اختيار أيقونة الوظائف كي تظهر الوظائف والمناصب التي تحتاجها كل جهة معلنة.

يجب انشاء حساب على البوابة من أجل إكمال خطوات التقديم في الوظيفة المناسبة للشخص الراغب في التقدم فيها.



وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل عن الوظائف التي تحتاج إليها والتي بدأ التقديم فيها منذ أمس ويستمر حتى نهاية شهر يناير وهذه الوظائف هي:



- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة دمياط تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية تعاقد

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة تعاقد



وظائف الهيئة القومية للبريد



أعلنت هيئة البريد من خلال البوابة عن وظائف شاغرة بدأ التقديم فيها من اليوم ويستمر حتى 31 يناير 2024 وهي

- محام ثالث تعيين

- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين

- مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين

- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين

- مهندس ميكانيكا ثالث تعيين

- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين

- مهندس كهرباء ثالث تعيين

- أخصائي بريد ثالث

- اخصائي خدمة عملاء ثالث

- اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

وظائف مصلحة الخبراء



وفي مصلحة الخبراء متاح التقديم على عدد من الوظائف والذي بدأ من اليوم وينتهي في نهاية الشهر أيضا وهذه الوظائف هي

- معاون خبير هندسى (تخصص حاسبات ونظم المعلومات) تعيين

- معاون خبير هندسى (تخصص كهرباء) تعيين

- معاون خبير هندسى (تخصص ميكانيكا) تعيين

- معاون خبير هندسى (تخصص هندسة بحرية) تعيين

- معاون خبير هندسى (تخصص مدنى اوعمارة) تعيين

- معاون خبير (زراعى) تعيين

- معاون خبير (حسابى) تعيين



