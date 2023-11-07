بوزارتي المالية والتخطيط.. رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية الكثير من البحث في ظل الخدمات المميزة التي يقدمها الموقع للباحثين عن الوظائف في القطاعات المختلفة وينشرها الموقع بصورة مستمرة ويوضح كافة البيانات الموضحة عن الوظيفة وكذلك الاوراق والاجراءات الكاملة للتقديم.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية

نوضح في هذا التقرير رابط الاستعلام من خلال بوابة الوظائف الحكومية سواء للمتقدمين في الوظائف التي تم عرضها من خلال البوابة أو الراغبين في البحث عن وظائف جديدة متاحة في مجال عملهم.

يمكن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم اختيار ايقونة استعلام بعد فتح الرابط

تفتح صفحة الاستعلام عن حالة الطلب

يتم كتابة رقم التقديم والرقم القومي

الضغط على كلمة استعلام

وظائف بوابة الوظائف الحكومية

من خلال الضغط على ايقونة وظائف يمكنك أن تجد الوظائف المتاحة من خلال بوابة الوظائف الحكومية في الوقت الحالي على البوابة ومنها على سبيل المثال

وظائف قيادية في وزارة المالية بدء التقديم فيها بالفعل من 5 نوفمبر الجاري على أن ينتهي التقديم في 4 ديسمبر القادم وبعد الدخول على أيقونة الوظيفة يمكنك أن تجد كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة والمؤهلات المطلوبة وخطوات التقديم

في المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مطلوب مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مدير المركز يستمر التقديم في هذه الوظيفة حتى نهاية نوفمبر الجاري فقط

في الهيئة العامة لصندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقاري مطلوب الوظائف التالية ويكون التقديم فيها حتى 15 نوفمبر 2023 مع العلم أن كافة الوظائف عن طريق التعاقد

الخدمات المعاونة (خفير حراسه)

حرفي (سائق)

باحث حسابات

باحث حاسب آلى

مهندس صيانة

مهندس متابعة تنفيذ مشروعات

متاح وظائف قيادية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتقدم ينتهي 30 نوفمبر 2023

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يطلب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات ينتهي التقديم في نهاية الشهر الجاري.