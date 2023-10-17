بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023

بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم 2023 من الكلمات البحثية المتكررة على موقع البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعدادًا لبدء استكمال مسوغات التعيين والتي تستهدف 30 ألف معلم فصل ومعلم مساعد في الصفوف الأولى بالتربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن القبول بـ مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 لبقية المحافظات عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــا.

اختيار الاستعلام.

إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

الضغط على استعلام.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية في المحافظات بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

مسابقة 30 ألف معلم

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) ضرورة الالتزام بإحضار جميع أصول المستندات المطلوبة الآتية.

المؤهل الدراسي

شهادة الخدمة العسكرية للذكور

شهادة الخدمة العامة للإناث

صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي

شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)

حتى لا يُمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم