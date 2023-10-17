الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فرصة للمستبعدين.. 6 خطوات لتقديم تظلمات نتيجة مسابقة 30 ألف معلم وآخر موعد للالتماسات

مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التعليم

لازالت أصداء مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم تتوالى، مع إعلان استبعاد 14 ألف شخص من المتقدمين للمسابقة، وبدء إجراءات تسكين 16 ألف آخرين ممن استوفوا الاختبارات الإلكترونية والبدنية والذهنية التي أجريت تحت إشراف كلًا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم.

تظلمات نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 

تنتظر المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم فرصة ثانية لالتحقاق بقائمة الناجحين الذين سيتم تعيينهم وتسكينهم فى وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بعدما أعادت وزارة التعليم الأمل إليهم فى العودة إلى مسابقة 30 ألف معلم من جديد.

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خطوات التظلم ضد نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تتطلب الفرصة الثانية للتعيين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، استيفاء عدة خطوات: 

أولًا: قم إعداد طلب التماس أو تظلم ورقي ضد نتيجة مسابقة 30 ألف معلم  موجه إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها.

ثانيًا: يقوم المتقدم بتوضيح كافة البيانات الأساسية فى طلب الالتماس متضمنًا الاسم بالكامل، الوظيفة المتقدم إليها، المؤهل الحاصل عليه، والتقدير العام.

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تعليمات جديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم.. نتيجة الاختبارات والالتماسات أبرزها


ثالثًا: لابد أن يقوم المتقدم بكتابة شرح واف لسبب التظلم وموقفة من الاختبارات السابقة  المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم فى ضوء المستندات الدالة على ذلك دون أى محاولة للتلاعب أو التضليل، حتى لا يتم إلغاء النظر فى طلب الالتماس.

رابعًا: يقوم المتقدم بارفاق كافة المستندات الدالة على صحة طلب الالتماس مع الحرص على ارفاق نسخة من المستندات واضحة لمساعدة من يقوم بفحص الطلب على سرعة البت فيه، وبيان صحة موقف المتقدم.

خامسًا: ينبغى على المتقدم أيَضًا توقيع اسمه رباعى فى نهاية الالتماس وكتابة الرقم القومى وتاريخ تقديم الطلب.

سادسًا وأخيرًا: يقدم طلب الالتماس أو التظلم من نتيجة مسابقة 30 ألف معلم باليد إلى الإدارة المختصة بمديرية التربية والتعليم فى المحافظة التابع لها المتقدم بشكل رسمى، مع ضرورة ألا يتخطى موعد المهلة المحددة حتى لا يصبح الطلب لاغى.

مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم تظلم طلب التماس خطوات التظلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

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